Rookontwikkeling uit ondergronds metrostation, hulpdiensten rukken massaal uit

De hulpdiensten zijn maandagmiddag massaal uitgerukt naar het Oostplein in Rotterdam nadat er een knal was gehoord en er rook uit een ondergronds metrostation opsteeg. Er is opgeschaald naar grip 1.

De politie heeft de omgeving ruim afgezet en ruim een half dozijn ambulances staan in de omgeving te wachten, zo is op beelden van een nabijgelegen verkeerscamera te zien.

