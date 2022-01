Stroomstoring in Spijkenisse en omgeving na brand in elektrakast

In Spijkenisse en omgeving zitten bijna 17.000 huishoudens zonder stroom na een brand in een grote elektrakast aan de Aldebaranstraat.

De eerste melding kwam kort na negen uur in de ochtend bij de alarmcentrale binnen. Mogelijk kwam ook iemand vast te zitten in een lift als gevolg van de stroomstoring. Stedin is op de hoogte en monteurs zijn ter plaatse.

Spijkenisse is een plaats in de provincie Zuid-Holland en valt onder de P2000-regio Rotterdam-Rijnmond. De hulpdiensten in Spijkenisse reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 89 keer naar Spijkenisse gestuurd en moest de ambulance 589 keer naar die plaats toe.

Stroomstoring #Spijkenisse sinds 8.59 uur. 16.869 klanten zonder stroom. Monteurs van #Stedin zijn ter plaatse voor onderzoek en herstel van de stroomvoorziening. — Stedin (@Stedin) January 6, 2022