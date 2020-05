Brandweer zonder spoed naar Westhavenkade in Vlaardingen

De brandweer van Vlaardingen is donderdag 30 april gealarmeerd op de Westhavenkade. De melding werd om 23:13 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Vlaardingen, die zonder spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 23:13 p 3 brt-01 ass. pol westhavenkade vlaardingen 170331 1400136 Kazernealarm Vlaardingen 1400999 Lichtkrant MKB 2029568 Groepscode Group-1 23:19 p 3 brt-01 ass. pol westhavenkade vlaardingen 170451 1400141 Kazernealarm Schiedam 1400999 Lichtkrant MKB 2029569 Groepscode Group-2

De brandweer van Vlaardingen is donderdag 30 april gealarmeerd op de Westhavenkade. De melding werd om 23:13 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Vlaardingen, die zonder spoed ter plaatse is gegaan.