Groot alarm vanwege brand op schip in Vlaardingen

Op de Koggehaven in Vlaardingen is donderdagochtend een brand uitgebroken aan boord van een oude Russische onderzeeër die wordt gesloopt. De rook is van ver in de omtrek al te zien. De hulpdiensten hebben grip 1 afgekondigd.

Volgens de brandweer gaat het om een schip dat wordt gesloopt bij een recyclingbedrijf. Naar verluidt zou het gaan om een oude Russische onderzeeër. Vanwege de enorme rookontwikkeling, die al van verre was te zien, heeft de alarmcentrale al binnen enkel minuten opgeschaald naar grip 1.

