Traumaheli naar Lijsterweg in Sliedrecht

Vrijdag 1 mei is de traumaheli naar de Lijsterweg in Sliedrecht gegaan. De melding werd om 06:02 via het P2000 netwerk verzonden. De traumaheli kreeg assistentie van de ambulancedienst van regio Zuid-Holland Zuid.

Tijdlijn P2000 meldingen 06:02 a1 dia: ja ambu 17992 lijsterweg sliedrecht sliedr bon 53425 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 Rotterdam 1420059 1420999 Monitorcode Ambulancepost 2029568 Groepscode Group-1 06:02 a1 dia: ja ambu 18550 lijsterweg sliedrecht sliedr bon 53426 2029568 Groepscode Group-1 1423001 Lichtkrant GMC Dordrecht 1423285

