Over P2000 en 112 meldingen op Alarmeringen.nl

Wanneer belt u 112?

112 kunt u bellen wanneer een situatie levensbedreigend is, of bij bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeluk waarbij gewonden zijn gevallen en er direct hulp vereist is. Ook in het geval van een misdrijf kunt u dit nummer bellen. Dankzij 112 meldingen kunnen verdachten in veel gevallen op heterdaad betrapt worden door de politie. Ook in verdachte situaties mag u dit nummer bellen, wanneer u bijvoorbeeld denkt dat iemand wilt gaan inbreken. Voor doven en slechthorenden is er een mogelijkheid tot het bellen met een teksttelefoon naar het nummer: 0800-8112. Indien er geen teksttelefoon aanwezig is, is er ook de mogelijkheid contact op te nemen met behulp van een smartphone of via de computer.

Wat gebeurt er wanneer u 112 belt?

Wanneer u 112 belt krijgt u een centrale aan de lijn. Deze centrale zal u vragen wat het probleem is en waar u zich bevindt. Naar aanleiding van alarmeringen schakelt de centrale hulpdiensten in: de brandweer, de politie, en/of de ambulance. De berichten die het brandweer-, en ambulancepersoneel op hun pager krijgen worden p2000 meldingen genoemd. Dit zijn afkortingen. Zo staat A1 bijvoorbeeld voor hoogste prioriteit voor de ambulance. Wanneer ze deze afkorting op hun pager krijgen weet de ambulancedienst dat de sirene en zwaailichten ingeschakeld mogen worden. Een ander voorbeeld van een afkorting is BRW wat staat voor brandweer. Ook kan er via het P2000 netwerk een traumahelikopter gestuurd worden. P2000 meldingen zorgen ervoor dat communicatie snel en zonder ruis verloopt.

Altijd bereikbaar

112 is altijd bereikbaar. Zelfs wanneer uw provider een storing heeft, of wanneer uw belminuten op zijn kunt u hun hulp inschakelen. Een mobieltje weet namelijk onderscheid te maken tussen een normaal nummer en het alarmnummer. U kunt 112 echter niet te pakken krijgen wanneer u geen bereik heeft. Dit zou kunnen gebeuren wanneer u zich bijvoorbeeld midden op het IJsselmeer bevindt, aangezien mobiele netwerken hier vaak niet voor een optimale verbinding zorgen. In principe heeft u echter wel bereik op het water en kunt u dus ook hier gebruik maken van het alarmnummer. Hierbij is het wel belangrijk dat u uw locatie weet aan te geven, zodat de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen. Een goede waterkaart is dus van belang. In het geval u geen bereik heeft kunnen alarmeringen ook verzonden worden met behulp van een marifoon of een satelliettelefoon.

Noodoproep versturen met een smartphone

Sommige smartphones hebben een SOS-functie die ervoor zorgt dat 112 automatisch gebeld wordt wanneer u bijvoorbeeld de aan/uit knop een paar keer snel achter elkaar indrukt. Deze functie is uiteraard ook uit te schakelen.

Bel 112 in een noodsituatie. Of er nu een traumahelikopter, een ambulancedienst, politie of brandweer moet komen. U kunt ervan verzekerd zijn dat de juiste hulpdiensten zo snel mogelijk ter plaatse zullen zijn.