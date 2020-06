Grote brand bij Doc Kaas in Hoogeveen

De brandweer is woensdagochtend gealarmeerd voor een brand aan de Buitenvaart in Hoogeveen. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Kort na de melding bleek echter dat er niets aan de hand was en kon de brandweer onverrichte zaken huiswaarts.

De eerste melding kwam rond half 12 's ochtends bij de alarmcentrale binnen. Na 12 minuten werd opgeschaald naar 'grote brand'. De brandweer is uitgerukt met 4 tankautospuiten en 1 hoogwerker en krijgt assistentie van omliggende korpsen. Korpsen uit onder meer Coevorden, Zwinderen en Zuidwolde zijn gealarmeerd om assistentie te verlenen.

Hoogeveen valt onder de P2000-regio Drenthe. De hulpdiensten in deze plaats, in de provincie Drenthe, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar het juiste brandweerkorps of ambulancedienst gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 42 keer naar Hoogeveen gestuurd. De ambulance moest 1 keer naar die plaats toe.

Het betreft een brand in een turbine op het zuivelpark in #Hoogeveen De brandweer is vanwege de hitte met extra menskracht aanwezig om de brand te bestrijden. Er zijn geen slachtoffers. — VR Drenthe (@VRDrenthe) June 24, 2020