Hulpdiensten uitgerukt voor persoon te water op Kleasterdyk in Berltsum

Op de Kleasterdyk in Berltsum is zondagavond een persoon te water geraakt, die mogelijk gewond is geraakt.

De eerste melding kwam ongeveer half 12 in de avond bij de alarmcentrale binnen. Over de oorzaak van het incident is nog niet bekend.

De plaats Berltsum valt onder de P2000-regio Friesland. De hulpdiensten in Berltsum, een plaats in de provincie Friesland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Berltsum 155 keer gealarmeerd en moest de ambulance 14 keer naar die plaats toe.