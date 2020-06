Grote uitslaande brand in een bedrijf op De Ward in Bolsward

Bij een bedrijf op een industrieterrein aan De Ward in Bolsward is woensdagmiddag een grote uitslaande brand uitgebroken. De rook is tot ver in de omtrek te zien. Er is niemand meer in het pand aanwezig.

De eerste melding kwam rond half 4 in de middag bij de alarmcentrale binnen. Bij aankomst van de brandweer was de brand al volledig uitslaand. De brandweer is uitgerukt met 3 tankautospuiten en 2 hoogwerkers en krijgt assistentie van omliggende korpsen. Onder meer vanuit Parrega, Witmarsum en Sneek is versterking opgeroepen.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 14 keer naar Bolsward gestuurd.

Dikke brand in het centrum van Bolsward! pic.twitter.com/pH5CACYWwe — Roel Kramer (@roelkramer) June 24, 2020 In #Bolsward zijn de eerste voertuigen terplaatse. Bij aankomst was de brand al volledig uitslaand. Er wordt ingezet op het behoud van de omliggende panden. Er zijn geen personen meer in het pand aanwezig. — Brandweer Frysl├ón (@BrandweerFrl) June 24, 2020