Grote brand bij houthandel in Noardburgum

In Noardburgum is donderdagmiddag een uitslaande brand uitgebroken bij een houthandel aan de Woudweg. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Onbekend is of bij de brand personen gewond zijn geraakt.

De eerste melding kwam kort na twaalf uur 's middags bij de alarmcentrale binnen. Na 19 minuten werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Met onder meer 8 tankautospuiten en 2 hoogwerkers wordt geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Onder meer vanuit De Westereen, Leeuwarden, Burgum, Gytsjerk, Drogeham, Dokkum, Anjum, Grijpskerk, Surhuisterveen en Buitenpost is versterking opgeroepen.

De plaats Noardburgum valt onder de P2000-regio Friesland. De hulpdiensten in Noardburgum, een plaats in de provincie Friesland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 13 keer naar Noardburgum gestuurd.

Bij de brand in #Noardburgum staat een winkelpand volledig in de brand. Er is opgeschaald en een derde tankautospuit komt ter plaatse. De voorlichter gaat ter plaatse. — Brandweer Frysl├ón (@BrandweerFrl) May 20, 2021