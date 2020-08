Ernstig ongeval op A6 bij Sint Nicolaasga, snelweg dicht

Op de A6 nabij Sint Nicolaasga is vrijdagmiddag een ernstig ongeval gebeurd waarbij twee vrachtwagens en een personenauto waren betrokken. Een van de vrachtwagens is in brand gevlogen en zou mogelijk gevaarlijke stoffen vervoeren.

De eerste melding kwam ongeveer kwart voor 3 in de middag bij de alarmcentrale binnen. In verband met de ernst van het incident werd na minuut opgeschaald naar 'grip 1'. Dit is bij ongevallen uitzonderlijk. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt. Ook een traumahelikopter is gealarmeerd. De snelweg is is tussen Joure en Emmeloord in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. De rook is vanuit de file die is ontstaan goed te zien.

De #A6 Joure <> Emmeloord is DICHT tussen knp. Joure en afrit Sint Nicolaasga door een ongeluk/brand met twee vrachtwagens (waarvaan een met gevaarlijke stoffen) en een auto. pic.twitter.com/Zatqe2aVFU — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) August 21, 2020 Vanwege het ongeval is de #A6 tussen Joure en Lemmer in beide richtingen dicht. Traumaheli en drie ambulances aanwezig, brandweer is aan het blussen. Omrijden via de A32 en A28. https://t.co/SVcdJsKT1u — 112Frysl├ón.frl (@112Fryslan) August 21, 2020