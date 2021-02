Deel loods TNT Express in Duiven ingestort, mogelijk nog mensen binnen

Donderdagochtend zijn mogelijk één of meerdere mensen gewond geraakt toen een deel van dak van een loods van transportbedrijf TNT Express instortte. De hulpdiensten hebben groot alarm geslagen.

De eerste melding kwam ongeveer kwart voor 10 's ochtends bij de alarmcentrale binnen en werd binnen 2 minuten opgeschaald naar 'middelgrote hulpverlening'. In verband met de ernst van het incident werd ook het 'grip 1' scneario afgekondigd. Er zijn, naast de traumaheli, ook twee ambulances naar de locatie gestuurd.

Er wordt gesproken over een mogelijk instorting van een deel van de loods van TNT Express. Dit zou kunnen zijn gebeurd door de gewicht van de sneeuw op het dak. Onbekend is of er nog personen in het pand aanwezig waren.

