Ongeval met letsel op Braeckweg in Harskamp

Bij een ongeval op de kruising van de Brackweg en Harderwijkerweg in Harskamp is woensdagmiddag één persoon gewond geraakt.

De eerste melding kwam ongeveer half 2 's middags bij de alarmcentrale binnen. Er zijn twee ambulances naar het incident gestuurd. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

Een auto met aanhanger is in botsing gekomen met een vrachtwagen, waarna de auto in een hekwerk tot stilstand kwam. De aanhanger, geladen met stro, ligt ondersteboven Een inzittenden van de auto is na behandeling met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.

Het wegdek ligt bezaaid met stro en een voorbijrijdend militair voertuig hebben de weg geblokkeerd, zodat de hulpdiensten de ruimte hebben.

