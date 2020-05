Ambulance met spoed naar Ir J H van Stuivenbergstraat in Kesteren

Donderdag 30 april is de ambulance met spoed uitgereden naar de Ir J H van Stuivenbergstraat in Kesteren. De melding werd om 19:23 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Tijdlijn P2000 meldingen 19:23 a1 ir j h van stuivenbergstraatvl kesteren 52646 2029568 Groepscode Group-1 Monitorcode Ambulancepost Druten 0923100 Ambulance Nijmegen Groesbeek 0923126 19:25 a1 ir j h van stuivenbergstraatvl kesteren 52647 Traumaheli Lifeliner 3 - MMT Nijmegen 0923993 2029568 Groepscode Group-1 Monitorcode Ambulancepost Druten 0923100

