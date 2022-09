Arrestatie na schietpartij op Hertog Eduardplein in Lent

De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag rond 15.30 uur groots uitgerukt na een melding van een schietpartij in de omgeving van het Hertog Eduardplein in Lent. Een traumahelikopter is gealarmeerd, maar onduidelijk is of er gewonden zijn gevallen. De politie heeft één arrestatie verricht.

De eerste melding sprak over een overval op de Spoorstraat bij het station, terwijl dat niet veel later ging om een locatie nabij Van der Valk.

We zijn op dit moment met veel agenten bij het Hertog Eduardplein ivm met een schietincident. Dit vond plaats rond 15.30 uur. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn. Nadere info via dit account. ^FB — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) September 13, 2022