Grote uitslaande brand in partycentrum in Drempt

In Drempt is dinsdagochtend brand uitgebroken in een partycentrum aan de Zomerweg. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Vanwege de omvang en complexiteit is Grip 1 afgekondigd.

De brand brak rond kwart over 7 in de ochtend uit en werd binnen 39 minuten opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brandweer is uitgerukt met 4 tankautospuiten en 1 hoogwerker en krijgt assistentie van omliggende korpsen. Onder meer vanuit Doesburg, Dieren, Steenderen, Doetinchem en Giesbeek is versterking opgeroepen.

NL Alert

Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft omwonenden via een NL Alert opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden.

De plaats Drempt valt onder de P2000-regio Noord en Oost-Gelderland. De hulpdiensten in Drempt, een plaats in de provincie Gelderland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps gestuurd.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 12 keer naar Drempt gestuurd en moest de ambulance 6 keer naar die plaats toe.

Om een gecoördineerde afstemming te krijgen tussen de verschillende hulpdiensten is er GRIP 1 afgekondigd bij de brand in #Drempt.

Weten wat GRIP betekent: https://t.co/47JVDpQME0 — Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (@VNOGregio) February 1, 2022