Grote uitslaande brand bij meubelmakerij in Gaanderen

In Gaanderen is brand uitgebroken bij een meubelmakerij aan de Ribesstraat. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. Binnen enkele minuten werd al opgeschaald.

Bij de brand komt veel rook vrij, die tot ver in de omgeving is te zien. Onduidelijk is nog hoe de brand is ontstaan. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden.

Al na enkele minuten gaf de brandweer het sein grote brand, niet veel later gevolgd door 'zeer grote brand'. De veiligheidsregio heeft ook het grip 1 scenario afgekondigd, dat is bedoeld om ter plaatse de inzet goed te kunnen coördineren.

Gaanderen is een plaats in de provincie Gelderland en valt onder de P2000-regio Noord en Oost-Gelderland. De hulpdiensten in Gaanderen reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Gaanderen 8 keer gealarmeerd en moest de ambulance 35 keer naar die plaats toe.

Grote brand Gaanderen. #Achterhoek @gemeenteDchem pic.twitter.com/SXh3vhFGMA — Roy Evers (@rrevers) April 14, 2021 In @Gaanderen is brand gemeld in een meubelmakerij aan de Ribesstraat. De brand zou uitslaand zijn. Inmiddels is door de brandweer opgeschaald naar grote brand. Meer info volgt. — Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (@VNOGregio) April 14, 2021