Auto te water op IJsselkade in Zutphen, één slachtoffer uit het water gehaald

Op de IJsselkade in Zutphen heeft woensdagavond een ongeval plaatsgevonden waarbij een voertuig te water is geraakt. De brandweer heeft één inzittende uit het water gehaald. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend.

Het ongeval gebeurde kort na acht uur in de avond ter hoogte van het gemaal. Volgens de brandweer ligt het voertuig helemaal onder water en volgens de melder zou zich nog iemand in de auto bevinden.

Een traumahelikopter is opgeroepen om de ambulance te assisteren. Ook zijn er vier ambulances naar het incident gestuurd. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. De brandweer is aanwezig met onder meer een duikteam.

De plaats Zutphen valt onder de P2000-regio Noord en Oost-Gelderland. De hulpdiensten in Zutphen, een plaats in de provincie Gelderland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 20 keer naar Zutphen gestuurd. De ambulance moest 208 keer naar die plaats toe.

In het voertuig bleek inderdaad nog een persoon te zitten, deze is door de brandweercollega’s uit het water gehaald en aan de ambulancedienst overgedragen. Toestand van het slachtoffer is nog niet bekend. #Zutphen — Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (@VNOGregio) December 23, 2020 Brandweer gealarmeerd voor auto te water IJsselkade #Zutphen, thv het gemaal. Eerste eenheid ter plaatse geeft aan dat auto volledig onder water ligt. Melder geeft aan dat mogelijk nog iemand in de auto zou zitten. — Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (@VNOGregio) December 23, 2020