Grote zoekactie in water naar vermiste jongen in Kessel

Op de Oppe Loswal in Kessel is zaterdagavond een vermoedelijk een jongen te water geraakt. Er is een grootscheepse zoekactie gestart, waarbij onder meer een politieheli is ingezet.

De eerste melding kwam iets na zeven uur in de avond bij de alarmcentrale binnen. Een traumahelikopter is opgeroepen om de ambulance te asisteren. Ook is er een ambulance naar het incident gestuurd. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend.

De brandweer van Kessel is de afgelopen 30 dagen 155 keer gealarmeerd. De ambulance moest 14 keer naar die plaats toe. Kessel valt onder de P2000-regio Limburg en de hulpdiensten in deze plaats in de provincie Limburg reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps gestuurd.

Geef de hulpdiensten ruimte (!) op het water en langs de oever van de #Maas bij #Reuver en #Kessel in verband met zoekactie naar vermiste jongen. Daarbij is naast @brandweerln ook de @DePolitieheli en traumahelikopter ingezet. Zie ook onderstaande burgernet melding. https://t.co/u8lyHWETCp — Politie Limburg (@PolLimburg) August 15, 2020