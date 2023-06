Middelbrand op Nieuwe Hertogenweg in Vaals

De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een brand aan de Nieuwe Hertogenweg in Vaals. De brandweer is met verschillende voertuigen op pad. Over eventuele gewonden, de exacte omvang en schade is nog niets bekend. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.

De brand werd kort voor negen uur in de avond gemeld. De brandweer is uitgerukt met 2 tankautospuiten. Korpsen uit omliggende plaatsen als Mechelen zijn ook opgeroepen,

Vaals valt onder de P2000-regio Limburg Zuid. De hulpdiensten in deze plaats, in de provincie Limburg, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 18 keer naar Vaals gestuurd.