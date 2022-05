Meerdere gewonden na ongeval met attractie in Sprookjesbos Valkenburg

In het Sprookjesbos in Valkenburg zijn vrijdagmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen twee karretjes van een attractie naar beneden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

De eerste melding kwam ongeveer kwart voor 3 's middags bij de alarmcentrale binnen. 2 minuten later werd opgeschaald naar 'middelgrote hulpverlening'. Er zijn, naast meerdere traumaheli's, ook ambulances naar het incident gestuurd. Onduidelijk is of de gewonden in de karretjes zaten of dat de karretjes op mensen zijn gevallen.

Ongeval in het Sprookjesbos te Valkenburg. Er zouden twee karretjes naar beneden zijn gevallen. Hierdoor meerdere gewonden. — Veiligheidsregio Zuid-Limburg (@VRZuidLimburg) May 27, 2022