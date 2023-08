Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Monseigneur Geurtsstraat in Maashees

Bij een ongeval op de Monseigneur Geurtsstraat in Maashees zijn woensdagmiddag mogelijk één of meerdere personen gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde ongeveer half 6 in de middag. Er is ambulance naar het incident gestuurd. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

De plaats Maashees valt onder de P2000-regio Brabant-Noord. De hulpdiensten in Maashees, een plaats in de provincie Noord-Brabant, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps gestuurd.

