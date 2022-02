Brandgerucht op De Beemden in Sint-Michielsgestel

De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een brand aan de De Beemden in Sint-Michielsgestel. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.

Sint-Michielsgestel valt onder de P2000-regio Brabant-Noord. De hulpdiensten in deze plaats, in de provincie Noord-Brabant, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 6 keer naar Sint-Michielsgestel gestuurd. De ambulance moest 51 keer naar die plaats toe.