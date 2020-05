Vreemde lucht waargenomen op Heiveld in Vorstenbosch

De brandweer van Vorstenbosch is donderdag 30 april gealarmeerd voor een vreemde lucht waargenomen op Heiveld. De melding werd om 00:47 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Vorstenbosch, die met gepaste spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 00:47 kader veghel bel mkob 088-061 8130 > prio 2 dv aan derden vreemde lucht meting heiveld vorstenbosch Kader Veghel 1171800 Kader Erp 1171900 2029569 Groepscode Group-2 00:50 a-ploeg veghel rustig opkomen > prio 2 dv aan derden vreemde lucht meting heiveld vorstenbosch 213932 A, B en C groep vertraagd Veghel 1171811 Techniek Megen 1171849 1181849 Lichtkrant 2029568 Groepscode Group-1 Uden 1181848

