Politie zoekt verdachte na mogelijk overval tankstation Diemen

Het BP-tankstation aan de Provincialeweg in Diemen is vrijdagavond mogelijk overvallen. Het incident gebeurde kort voor 21.30.

Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt en er is nog niemand aangehouden.

De politie vraagt via Burgernet aan burgers om uit te kijken naar een in het zwart geklede man met een sjaal om. Hij zou in de richting van station Ganzenhoef zijn weggevlucht.