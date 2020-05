Traumaheli naar Kerkstraat in Huizen

Donderdag 30 april is de traumaheli naar de Kerkstraat in Huizen gegaan. De melding werd om 15:26 via het P2000 netwerk verzonden. De traumaheli kreeg assistentie van de ambulancedienst van regio Gooi en Vechtstreek.

P2000 melding 15:26 a1 inzet ambu: mmt inzet regio 14 / 13991 rit 37322 huizen kerkstraatrm 0120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant Amsterdam 0120999

