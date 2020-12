Twee fietsers geschept op Lange Muiderweg in Muiden, bestuurder aangehouden

Bij een ongeval op de Lange Muiderweg in Muiden zijn zaterdagochtend twee fietsers zwaar gewond geraakt toen zij werden geschept door een auto. De bestuurder probeerde te vluchten, maar kon worden aangehouden.

Het ongeval gebeurde ongeveer tien voor half 12 's ochtends. Er is, naast de traumaheli, ook een ambulance naar het incident gestuurd. Na het ongeval zou volgens getuigen de bestuurder van de auto geprobeerd hebben te vluchten echter is deze hierna snel aangehouden. Mogelijk is er sprake van alcoholgebruik.

