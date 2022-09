Rookwolk boven Heemstede: grote brand bij agrarisch bedrijf

Maandagochtend omstreeks kwart zes is aan de Herenweg in Heemstede een grote brand ontstaan. Er hangt een grote rookwolk in de lucht en de brand wordt alleen maar erger.

Het gaat om drie loodsen van een agrarisch bedrijf. De brand is opgeschaald naar 'grip 1' en er is een grootwatertransport opgestart, om voldoende bluswater aan de brandweerwagens te voorzien.

De bewoners van Heemstede en omgeving ontvingen een NL Alert. De brand zal nog uren duren.

De eerste melding kwam rond tien voor half 7 's ochtends bij de alarmcentrale binnen. Na 65 minuten werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brandweer is uitgerukt met 4 tankautospuiten en 2 hoogwerkers en krijgt assistentie van omliggende korpsen. Onder meer vanuit Hoofddorp, Bennebroek en Badhoevedorp is versterking opgeroepen. Ook zijn er twee ambulances naar het incident gestuurd.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 32 keer naar Heemstede gestuurd en moest de ambulance 99 keer naar die plaats toe.