Woningbrand op Spieringweg in Zwaanshoek

In Zwaanshoek is donderdagavond een brand uitgebroken aan de Spieringweg. De brand is mogelijk begonnen in de schoorsteen.

De brand werd ongeveer kwart voor 8 in de avond gemeld. Met onder meer 2 tankautospuiten en 1 hoogwerker is de brandweer aanwezig. Korpsen uit omliggende plaatsen als Nieuw-Vennep, Bennebroek en Hoofddorp zijn ook gealarmeerd,

De plaats Zwaanshoek valt onder de P2000-regio Kennemerland. De hulpdiensten in Zwaanshoek, een plaats in de provincie Noord-Holland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 4 keer naar Zwaanshoek gestuurd. De ambulance moest 8 keer naar die plaats toe.