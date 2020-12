Het drie maanden oude dochtertje van 3J's-zanger Jan Dulles is zaterdagochtend, ondanks de inzet van diverse hulpdiensten waaronder een traumahelikopter, plotseling overleden.

De zanger heeft dit bekend gemaakt via de social media-accounts van de band. "Vandaag is de ergste nachtmerrie uitgekomen die je je als ouder kunt voorstelle. Onze dochter Donna is plotseling overleden. We zijn verslagen. Verdere woorden zijn op dit moment overbodig."

Onduidelijk is hoe ze is overleden. De melding kwam rond tien over half elf bij de alarmcentrale binnen, waarna er nog een alarmering werd gedaan vanwege een mogelijke reanimatie. De inzet van de hulpdiensten mocht niet meer baten.

