Motorrijder zwaargewond bij ongeval op A7 bij Zuidoostbeemster

Zaterdagavond omstreeks kwart voor zeven is op de A7 ter hoogte van Zuidoostbeemster een motorrijder gewond geraakt. De traumaheli landde op de snelweg.

De motorrijder kwam hard ten val en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg richting Zaandam was dicht omdat de traumahelikopter ter plekke op de snelweg moest landen.

