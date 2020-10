Grote brand op Havezatheweg in Hasselt, rook van verre te zien

Aan de Havezatheweg in Hasselt is maandagmiddag een flinke brand uitgebroken bij een agrarisch bedrijf. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. De rook is tot ver in de omtrek te zien.

De eerste melding kwam ongeveer tien over half 3 's middags bij de alarmcentrale binnen. Na 11 minuten werd opgeschaald naar 'grote brand'. Met onder meer 3 tankautospuiten wordt geprobeerd de brand onder controle te krijgen.

Hasselt valt onder de P2000-regio IJsselland. De hulpdiensten in deze plaats, in de provincie Overijssel, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 12 keer naar Hasselt gestuurd.

Bij de brand komt veel rook vrij, die tot ver in de omtrek is te zien. Inwoners van Ommen en Zwolle kunnen de donkere rookwolken ook zien. Brand in #Hasselt ? In Ommen te zien @rtvoost pic.twitter.com/3UJoChHImU — Gerrit Wermink (@gerritwermink) October 12, 2020