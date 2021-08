Grote uitslaande brand in schuur in Haarle

Vrijdagochtend is brand uitgebroken in een schuur met zetmeel aan de Schippersweg in Haarle. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.

De eerste melding kwam vlak na zes uur in de ochtend bij de alarmcentrale binnen.Vrijwel meteen werd opgeschaald naar 'grote brand' en werden extra blusvoertuigen naar de locatie gestuurd. Ondanks alle inzet kan de gehele bedrijfshal als verloren worden beschouwd, De brandweer laat de schuur gecontroleerd uitbranden.

Haarle valt onder de P2000-regio Twente. De hulpdiensten in deze plaats, in de provincie Overijssel, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps gestuurd.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 11 keer naar Haarle gestuurd.

#Brand #Haarle In overleg laten we de schuur uitbranden. Dit levert voor de omgeving de minste hinder op. Naastgelegen bebouwing wordt natuurlijk afgeschermd. — Brandweer Twente (@BrandweerTwente) August 27, 2021 #Brand #Haarle De schuur staat volledig in brand. In de schuur ligt zetmeel opgeslagen. Helaas moeten we de schuur als verloren beschouwen. — Brandweer Twente (@BrandweerTwente) August 27, 2021