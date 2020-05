Ambulance met spoed naar Jacob Gilleshof in Delft

Donderdag 30 april is de ambulance met spoed uitgereden naar Jacob Gilleshof in Delft. De melding werd om 20:46 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Haaglanden.

Tijdlijn P2000 meldingen 20:46 a1 jacob gilleshof delft : 15102 1520002 Ambulance 15-102 GGD Den Haag 20:50 a1 jacob gilleshof delft : 15148 1520048

Donderdag 30 april is de ambulance met spoed uitgereden naar Jacob Gilleshof in Delft. De melding werd om 20:46 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Haaglanden.