Brandweerman gewond bij zeer grote brand bij Intratuin in Lisse

Bij tuincentrum Intratuin aan de Heereweg in Lisse is maandagmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Bij de bluswerkzaamheden zou een brandweerman gewond zijn geraakt.

De brand brak ongeveer kwart voor 1 's middags uit. 15 minuten later werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brandweer is uitgerukt met 4 tankautospuiten en 2 hoogwerkers en krijgt assistentie van omliggende korpsen. Korpsen uit onder meer Sassenheim, Nieuw-Vennep, Hillegom en Noordwijk zijn gealarmeerd om assistentie te verlenen.

Veel rookontwikkeling

De rookontwikkeling is tot ver in de omtrek de zien. De brand was al snel na het uitbreken uitslaand, waarop de brandweer groot alarm sloeg. Onduidelijk is nog hoe de brand is begonnen. Op het parkeerterrein staan diverse werkbusjes geparkeerd. Mogelijk dat er werkzaamheden plaatsvonden in verband met de ombouw van het door Intratuin overgenomen tuincentrum Overvecht aldaar. Het vernieuwde tuincentrum zou volgende maand opnieuw openen. Het pand kan als verloren worden beschouwd.

Gewonden

Hoewel er aanvankelijk een ambulance uit voorzorg naar de locatie werd gestuurd, werd om 13.19 uur ook een traumahelikopter opgeroepen. Naar verluidt is dit gebeurd vanwege een brandweerman die gewond is geraakt tijdens de bluswerkzaamheden. Dit zou zijn gebeurd toen een van de aanwezige gasflessen explodeerde.

Brand bij tuincentrum aan Heereweg in Lisse opgeschaald naar zeer grote brand en GRIP1. Dit betekent dat veel extra brandweereenheden ter plaatse komen. Geef ze de ruimte, juist bij deze weersomstandigheden. https://t.co/ppuMBlekE9 — Hollands Midden (@BRW_HM) February 8, 2021