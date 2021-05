Explosie beschadigt meerdere huizen in Sassenheim, mogelijk mensen gewond

In Sassenheim zijn bij een explosie in een woning aan Westerstraat meerdere woningen beschadigd. Hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt. Onduidelijk is of er gewonden zijn gevallen.

De eerste melding kwam vlak na drie uur in de middag bij de alarmcentrale binnen. De brandweer heeft binnen vijf minuten al opgeschaald naar grip 1 en is uitgerukt met 5 tankautospuiten en 1 hoogwerker en krijgt assistentie van omliggende korpsen.

Onder meer vanuit Lisse, Voorhout, Warmond en Noordwijk is versterking opgeroepen. Ook zijn er meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de locatie gestuurd.

Na de explosie brak er brand uit in twee portiekwoningen. De klap was dusdanig krachtig dat diverse delen van het raamkozijn enkele meters bij de woning vandaan terechtkwamen.

Sassenheim is een plaats in de provincie Zuid-Holland en valt onder de P2000-regio Hollands Midden. De hulpdiensten in Sassenheim reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 22 keer naar Sassenheim gestuurd. De ambulance moest 71 keer naar die plaats toe.

Via onze WhatsApp-Tiplijn ( 0626923930 ) ontvingen wij deze beelden vanuit #Sassenheim. Het gaat om een flinke explosie, de ravage is enorm. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. pic.twitter.com/i9zl0VNJfA — 112HM.nl (@112HM) May 10, 2021 Brand in Westerstraat Sassenheim. pic.twitter.com/2NGXibYKRJ — Jan Leune (@JWCLeune) May 10, 2021 Sassenheim- Westerstraat: Melding van explosie, meerdere woningen beschadigd. Kom niet naar het incidentadres, geef hulpdiensten de ruimte!

Meer informatie volgt. https://t.co/nOataMGDtK — Hollands Midden (@BRW_HM) May 10, 2021