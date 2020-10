Sloep overvaren in Valkenburg, meerdere personen gewond

In Valkenburg zijn dinsdagavond zeven mensen gewond geraakt toen de sloep waarin zij voeren werd overvaren door een vrachtschip. Meerder personen zijn er ernstig aan toe.

Volgens de eerste berichten zouden er twee boten op elkaar zijn gebotst. Hierzijn zijn volgens de brandweer zeven personen te water geraakt. Meerdere personen zouden bij de aanvaring gewond zijn geraakt. Drie personen zouden worden gereanimeerd. Er werd al snel opgeschaald om meer eenheden naar het incident te krijgen.

Meerdere ambulances en twee traumateams werden ingezet om het ambulancepersoneel te assisteren. Wat er exact is gebeurd, is nog niet bekend. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er exact gebeurd is.

Valkenburg ZH, Het Buitenwater: bij een aanvaring tussen een vrachtschip en een sloep zijn 7 personen te water geraakt. — Hollands Midden (@BRW_HM) October 13, 2020 Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn zeven personen te water geraakt na een aanvaring tussen een vrachtschip en een sloep, brandweerduikers zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Diverse personen zijn inmiddels naar het ziekenhuis vervoerd. #Valkenburg #GRIP1 pic.twitter.com/cy5ysLNu3k — 112HM.nl (@112HM) October 13, 2020