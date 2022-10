Grote brand in Rotterdam op Aelbrechtskade, woningen ontruimd

Aan de Aelbrechtskade in Rotterdam is maandagochtend een woningbrand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar grip 1. Diverse woningen zijn ontruimd.

De brand brak ongeveer kwart voor 7 's ochtends uit. 42 minuten later werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brandweer is uitgerukt met 5 tankautospuiten en 1 hoogwerker en krijgt assistentie van omliggende korpsen. Korpsen uit onder meer Schiedam en Ridderkerk zijn gealarmeerd om assistentie te verlenen. Ook zijn er zeven ambulances naar het incident gestuurd.

De plaats Rotterdam valt onder de P2000-regio Rotterdam-Rijnmond. De hulpdiensten in Rotterdam, een plaats in de provincie Zuid-Holland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 791 keer naar Rotterdam gestuurd. De ambulance moest 5735 keer naar die plaats toe.

Rotterdam | Aelbrechtskade - Grote uitslaande brand in woningen: ? https://t.co/j7O4mHUUya pic.twitter.com/Ttb2DaeADs — Flashphoto NL (@flashphotoNL) October 10, 2022