Middelbrand in Noordlaren op Lageweg

In Noordlaren is maandagavond een brand gemeld aan de Lageweg. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand. Onduidelijk is nog waardoor de brand is ontstaan.

De eerste melding kwam ongeveer tien voor half 10 in de avond bij de alarmcentrale binnen. Na 2 minuten werd opgeschaald naar 'middelbrand'. Met onder meer 1 tankautospuit wordt geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Korpsen uit onder meer Haren zijn gealarmeerd om assistentie te verlenen.

Noordlaren is een plaats in de provincie Groningen en valt onder de P2000-regio Groningen. De hulpdiensten in Noordlaren reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 2 keer naar Noordlaren gestuurd.